Arti marziali. Judo Sanremo, si è svolto un corso MGA per gli agenti di Polizia Penitenziaria

" È la prima volta - dichiara il presidente Andrea Scalzo - che riusciamo ad avere tecnici di così alto livello nella nostra palestra. Abbiamo accettato con fierezza la richiesta di utilizzare i nostri spazi per permettere agli agenti della nostra provincia di poter crescere personalmente sia a livello tecnico che teorico. Il metodo non riguarda unicamente un aspetto fisico perchè la metodologia professionale si basa su tecniche psicologiche e tattiche per limitare i rischi ancor prima di passare a confronti più problematic i".

Il Presidente, nonché tecnico federale MGA primo livello, aggiunge: " Nella stessa palestra per tutto il 2018/2019 si sono tenuti corsi MGA per adulti non solo reparto femminile ma anche maschile. E soprattutto le mamme ed i papà dei nostri piccoli atleti di judo si sono avvicinati a questa disciplina che raccoglie tecniche provenienti da diverse arti marziali, quali ad esempio il JUDO AIKIDO JU-Jitzu e Karatè.

Inoltre sono state svolte, in orari curricolari, lezioni gratuite per gli studenti del liceo socio - sanitario di Sanremo, in modo tale da dare loro gli strumenti utili per non trovarsi impreparati difronte a situazioni limite, concentrando l’attenzione soprattutto sui metodi preventivi, proprio poiché la difesa personala inizia dalla prevenzione . A settembre inizieranno nuovamente i corsi aperti a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie condizioni fisiche e ottenere un migliore approccio in contesti in cui bisogna essere sempre pronti! Un grazie speciale all’amministrazione che ha permesso a titolo gratuito lo svolgimento di questo importante corso"