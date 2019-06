Basket. BKI Imperia promosso in Serie D, capolavoro di coach Danilo Pionetti: "Dedicato a questo gruppo. Il mio futuro? Farò quello che sarà più utile per la società"

Il BKI Imperia compie la grande impresa e dopo la vittoria in Gara 2 contro la Fortitudo Savona nella finale playoff, viene promosso in Serie D. Un capolavoro targato anche da coach Danilo Pionetti che a Rivierasport.it esterna tutta la sua soddisfazione.

Coach Pionetti, in quale momento ha creduto in questa promozione? "In questa stagione da settembre si lavorato subito bene con grande impegno e la squadra sapevamo potesse fare bene, ma è altrettanto vero che conoscevamo anche altre realtà assolutamente bene attrezzate per il salto di categoria. Ho cominciato a credere fortemente che questa squadra avesse davvero uno spirito speciale ed unico quando ai quarti di finale sotto 1-0 con Pontremoli siamo andati a vincere in casa loro impattando la serie. Da quel momento non abbiamo più perso, nè in semifinale, nè in finale".

Ha una dedica speciale per questa impresa? "La dedica è in primis al gruppo perché questi ragazzi se la sono conquistata con il loro lavoro e con i loro sacrifici e questa gioia vogliamo condividerla con tutto il mondo Bki dal Presidente Bruno, ai dirigenti, ai colleghi coach, a tutti i nostri iscritti e a tutti i nostri amici sostenitori. Ultimo ma non ultimo un grande grazie a Compass S.p.A che è il nostro sponsor principale per la categoria senior e a tutti coloro che anche economicamente ci danno una grossa mano".

Avete già in mente una programmazione per la Serie D? "Ora vogliamo goderci i festeggiamenti, ma sicuramente vorremo di nuovo confermare questo bellissimo gruppo e valutare se ci sono uomini, prima che giocatori, che possono amalgamarsi alla perfezione con noi, dandoci un ulteriore valore aggiunto".

E il futuro di coach Pionetti? "Il mio futuro? Sono da sempre in Bki e questa è casa per me. Farò quello che sarà più utile per la società, ben felice, se ci fosse l’opportunità, di fare un altro viaggio bellissimo con questi meravigliosi ragazzi".