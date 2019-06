Sanremo: con la grande festa e la sfida tra genitori e figli è terminata la stagione degli 'Scoiattoli' del Bvc Sanremo (Foto)

Con una grande festa in palestra a Villa Citera si è conclusa la stagione per i piccolini ‘Scoiattoli’ (nati nel 2010, 2011, 2012) del Sea Basket Sanremo, scuola di coach Mauro Bonino, ex giocatore di serie A.

Dopo innumerevoli partite è stata la volta della grande sfida tra genitori e figli, con vittoria schiacciante di quest'ultimi che poi hanno dato il loro meglio nel ricchissimo buffet allestito dai genitori. "Con questa ultima festa concludiamo una stagione – dice Mauro Bonino - che ci ha visto incrementare in modo considerevole il numero dei nostri praticanti. Siamo molto felici per questo ed il prossimo anno aspettiamo i bimbi ai nostri divertenti corsi che si svolgeranno nelle palestre di via Panizzi alla foce, di via Galilei vicino scuola del ‘Borgo’ ed alla scuola Elementare ‘Montessori’ a San Martino. Corsi tenuti da me e dai mie fantastici collaboratori tutti qualificati e abilitati”.

Per informazioni si può chiamare il 3293569777: “Sarò felice di illustrarvi i nostri programmi” termina coach Bonino.