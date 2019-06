Calciomercato. Dianese & Golfo, capitan Brignoli vede giallorossoblu: "La mia priorità è quella di restare. Spero nella permanenza di mister Bencardino"

La Dianese & Golfo guarda alla prossima stagione, anche se il primo nodo da sciogliere è quello legato alla permanenza in panchina di Alfredo Bencardino (tentato dall'avventura all'Imperia come Direttore Tecnico).

"Priorità Dianese & Golfo". A Rivierasport.it è il capitano Davide Brignoli ad analizzare la propria situazione dopo un'annata giocata ad alti livelli: "La mia priorità è la Dianese&Golfo e non potrebbe essere diversamente - sottolinea il difensore giallorossoblu - visto come sono stato accolto da tutti quanti. In questo periodo si parla con tante persone, ma come ripeto sono ancora tesserato con la Dianese&Golfo e spero di rimanerlo".

"Bencardino? Spero rimanga". Sulla questione legata all'allenatore della prossima stagione Brignoli è cauto: "Su questo argomento non sta a me rispondere - evidenza Brignoli - ma spero con tutto il cuore che Bencardino resti sia per le sue capacità che per il rapporto che ci lega".

"Di Latte non penso miri alla Promozione". Uno dei tecnici accostati alla panchina della Dianese & Golfo c'è anche il profilo di Amedeo Di Latte, tecnico che l'ex Alassio FC conosce molto bene: "Di Latte non penso miri alla Promozione - conclude il capitano - dopo un anno nei professionisti: il suo curriculum parla chiaro".