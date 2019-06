Calciomercato Serie D. Separazione Sanremese-Castaldo, interviene l'Agente del giocatore: "Via per una scelta tecnica, ma c'è grande rammarico. Porterà nel cuore i colori di questa società"

Dopo la separazione tra la Sanremese e il difensore centrale Luigi Castaldo interviene a Rivierasport.it il Procuratore del calciatore:

"Luigi è andato via dalla Sanremese esclusivamente per una scelta tecnica - sottolinea il procuratore - ma porterà dentro il suo cuore per sempre la sua esperienza a Sanremo e questi colori.

C'è del rammarico, perchè dopo tutto il ragazzo alla Sanremese ha fatto molto bene. La nostra priorità però è la giusta tranquillità da dare a Luigi, visto che nell'ultima stagione non è stato utilizzato in campo come ci aspettavamo.

Offerte? Sì, ci sono già delle squadre interessante al profilo del mio assistito e qualche club di categoria superiore lo sta seguendo con molto interesse".