Ciclismo: ottimi risultati per la Ciclistica ArmaTaggia che porta Gabriele De Fabritiis sul tetto regioale

Doppio impegno, domenica scorsa per la Ciclistica Arma Taggia con lodevoli piazzamenti dei propri atleti. Al mattino l’appuntamento per la storica 68a Coppa Rag. Luigi Borrin, riservata alla categorie Esordienti (1° e 2° anno) che ha preso il via, come da tradizione, a Sanremo all’incrocio di San Martino per terminare poi in via Lamarmora.

La gara, quest’anno, era prova unica di Campionato Regionale Esordienti ed ha visto affermarsi al primo posto un tenace ed esplosivo Gabriele De Fabritiis della Ciclistica Arma di Taggia, divenendo così campione regionale Esordienti 2° anno. Buoni piazzamenti anche per gli atleti Andrea Gullo e Jacopo Acquaroli.

Nel pomeriggio il 'Memorial Botti', giornata azzurra del ciclismo, nel fantastico scenario di Portosole presso la passeggiata del Sud-Est e sotto il primo sole estivo della stagione. E' stata una festa di sport per i numerosi giovani, oltre 60 atleti, che ha visto partecipare i giovanissimi della ciclistica ArmaTaggia, su un percorso impegnativo con un circuito da ripetere più volte.

Con grande soddisfazione i piccoli atleti si sono piazzati rispettivamente: Sofia Perotti vincitrice nella categoria G1 femminile; 4° posto per Paolo Cattaneo nella categoria G4 maschile; per la categoria G5 maschile, 2° 3° e 7° posto rispettivamente di Leonardo Mancardi, Daniele Muratore ed Alessandro Viganò. Infine 3° posto per Matteo Di Noia, nella categoria G6 maschile.