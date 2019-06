Domenica la 49a edizione della Granfondo Milano-Sanremo, al via anche Davide Formolo e Johan Museeuw

Tutto pronto per la 49a edizione della Granfondo Milano-Sanremo, la gara ciclosportiva in programma domenica prossima. Un appuntamento sportivo unico che permetterà ai partecipanti di percorrere il leggendario tracciato della Classicissima di Primavera. Quasi 300 chilometri di pura emozione sulle strade nella storia del ciclismo con le mitiche salite del Turchino, della Cipressa e del Poggio.

L’evento è stato presentato quest’oggi nella sala Privata del Casinò di Sanremo alla presenza degli organizzatori e dell’esordiente assessore allo Sport del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni.

In attesa delle ultime iscrizioni sono già circa 900 i ciclisti che si sono assicurati un pettorale per la partenza. La maggior parte, il 54%, è rappresentato da atleti stranieri. Tra le nazioni più rappresentate: Belgio, Francia, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Irlanda. Non manca anche la presenza da Paesi lontani come: Filippine, Messico, Stati Uniti, Brasile, Ghana, Turchia, Repubblica Sudafricana e Porto Rico. Un risvolto positivo anche per il territorio locale con una grande presenza di partecipanti in città.

Il super ospite della 49a edizione sarà, direttamente dall’ultimo Giro d’Italia, Davide Formolo. In gruppo ci sarà anche l’ex Campione del Mondo Johan Museeuw.