Pallanuoto femminile. Setterosa inarrestabile nella World League. E Giulia Gorlero brilla

Il Setterosa è inarrestabile, Giulia Gorlero campionessa assoluta. E' questo il verdetto delle prime due giornate della World League che si sta disputando a Budapest.

In Ungheria le azzurre superano Australia (11-9) e Olanda (9-8) andando in fuga nel Girone A. Protagonista assoluta è anche il portiere imperiese Giulia Gorlero, autrice di grandissime parate e premiata come migliore in campo nel match inaugurale contro l'Australia.

Questa sera le azzurre del CT Conti, tra cui c'è anche l'altra imperiese Giulia Emmolo, scenderanno in vasca per sfidare la Cina ancora ferma a zero punti con due sconfitte consecutive: il sogno Tokyo 2020 è acceso.

LE CLASSIFICHE

GIRONE A

6 ITALIA

3 Olanda

3 Australia

0 Cina

GIRONE B

6 Stati Uniti

5 Russia

1 Canada

0 Ungheria

Il programma di oggi:



15.00: Russia-Stati Uniti

16.45: Olanda-Australia

18.30: Canada, Ungheria

20.15: Cina-Italia