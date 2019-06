Pallavolo: le formazioni Under 10 Mazzu e Under 12 Lollipop Mazzu alle finali nazionali del Csi

Grandissima soddisfazione in casa Mazzu per la qualificazione della squadra delle piccole Mazzu, categoria U10, alla fase nazionale Sport & Go che si terrà a Pineto (Teramo) la prossima settimana, dal 12 al 16 giugno, che si aggiunge a quella della Lollipop Mazzu, nella categoria Under 12. Sabato scorso a Genova Pegli si è svolta la final four del Campionato Under 10 Csi. Le piccole Mazzu, vincitrici del girone, a punteggio pieno, hanno incontrato in semi finale la squadra del Gabbiano Andora. Vincendo 2/0 sono passate a giocare la finale con la squadra di casa, il S. Antonio di Pegli, vincente 2/0 con la Maurina di Imperia.

I bambini di Genova sono partiti molto forti e hanno vinto bene il primo set. Le bambine delle Mazzu non si sono scoraggiate e, giocando bene il secondo set e il terzo set, hanno vinto, un pò a sorpresa, la partita conquistando il pass per le nazionali. Il Presidente Maria Rita Galliano, raggiante dalla felicità, dichiara: "E' una grande soddisfazione poter partecipare con due squadre contemporaneamente a questo importante evento nazionale. Sono davvero contenta per le ragazze, gli allenatori, i genitori, la Scuola. Ringrazio il Centro Sportivo Italiano ed in particolare il Presidente del Comitato, Roberto Cenzon e tutto il suo staff, per le opportunità e per il costante impegno per la diffusione dello sport giovanile nel nostro territorio. Mi piace molto anche il Progetto Sport & Go, una formula molto coinvolgente e che dà l'opportunità a tutti di essere protagonisti".

La squadra è composta da Marta Definis, Ginevra Dunnebacke, Asia Nurra, Federica Pinton, Sophia Praticò, Viola Sapioli, Elena Scocchia. Allenatori: prof.sse Federica Sibilla, Daniela Bordoli. Dirigente accompagnatore Mara Tokic.