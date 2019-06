Sanremo: da oggi a domenica al Palafiori l'Open d'Italia 'Sanremo Cup 3' di Calciobalilla

Da oggi a domenica la società 'Calciobalilla Sanremo', in collaborazione con La Lega Italiana ed il patrocinio di Comune di Sanremo e Casinò, organizza al Palafiori di corso Garibaldi 'L'open d'Italia - Sanremo Cup 3', un evento che vedrà coinvolti nei 3 giorni di manifestazione ed in un solo weekend, oltre 300 atleti, divisi nelle principali categorie amatori, semi pro, professionisti, top d'Italia, misto uomo/donna, paralimpici e disabili intellettivi, bambini, under 14 e under 19, veterani over 50 ed in esclusiva il “Pro Tour” valevole per n° 1 posto al mondiale 2019 che si svolgerà a Murgia in Spagna dal 1° all'8 luglio.

La manifestazione vedrà tutti i migliori giocatori italiani, quali il vice campione del mondo e pluricampione italiano Massimo Caruso, la campionessa italiana in carica Roberta Begnis, i principali titolati paralimpici tra cui il presidente della FPICB nonché pluricampione mondiale Francesco Bonanno, oltre ai migliori amatori e semi professionisti del territorio nazionale. Sotto il programma.

Oggi

ore 14,00 inaugurazione manifestazione

ore 15,00 inizio torneo disabili intellettivi

ore 17,00; inizio torneo bambini e under 14

ore 17,30: ringraziamenti

ore 19,30 premiazioni torneo bambini under 14, paralimpici e IAR

ore 20,30 pausa cena

ore 21,30 inizio “PRO TOUR MONDIALE”

Domani

ore 10,00 presentazione regolamento ai partecipanti, pubblico e stampa

ore 10,30 inizio fase eliminatorie tornei amatoriale, semi professionisti e misto uomo/donna

ore 13.00 pausa pranzo

ore 14.00 continuazione tornei

ore 20.00 pausa cena

ore 21.00 continuazione fase eliminatorie