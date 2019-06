Calciomercato Serie D. Sanremese, la situazione sul mercato: dopo l'arrivo di Colombi, vicino Manes. Si tratta per Monticone

La situazione in casa Sanremese sul mercato si sta delineando. Dopo il colpo Colombi in attacco, la dirigenza matuziana provando a regalare i giusti tasselli prima del ritiro pre-campionato a mister Ascoli.

Il mercato. Nel mirino c'è sempre il difensore centrale Alessandro Manes (Latina) che sarebbe ad un passo da vestire il biancoazzurro. Ma dopo le partenze di Videtta e Castaldo, la società sta provando ad ingaggiare un altro centrale difensivo over. Nel mirino c'è Mattia Monticone (Folgore Caratese, ex Savona) che secondo indiscrezioni starebbe trattando. Niente da fare per il Cacciatore-bis (sarebbe vicinissimo al Borgaro). Sempre secondo rumors la Sanremese ci avrebbe provato per Bettoni del Casale: il difensore nerostellato ha declinato la proposta.

Per quanto riguarda l'attacco, dopo l'addio definitivo su Capogna (ha rinnovato a Lecco) restano aperte le piste che portano a Gaeta (Chieri) e Lauria (Rezzato), spesso visto a Sanremo. Nelle ultime ore c'è stato anche un lieve sondaggio sempre con il Latina per il centrocampista offensivo Cittadino. Sfuma la trattativa con Rodriguez (ex Serravezza).

SITUAZIONE MERCATO SANREMESE

Arrivi

Colombi (a, Rezzato)

Negro (d, Ospedaletti fp)

Artioli (d, Ospedaletti fp)

Scappatura (a, Ospedaletti fp)

Cessioni

Manis (p)

Castaldo (d)

Videtta (d)

Molino (a)

Obiettivi

Manes (d, Latina)

Monticone (d, Folgore Caratese)

Cittadino (c, Latina)

Gaeta (a, Chieri)

Lauria (a, Rezzato)

Confermati

Bregliano (d)

Taddei (c)

Gagliardi (c)

Scalzi (a)

Lo Bosco (a)