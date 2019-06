Sanremo: ieri sera al 'Gilda' festa per l'ingresso nella 'Top Ten' del ranking Atp per Fabio Fognini (Foto)

Festa in famiglia, ieri sera al ‘Gilda’ di via Nino Bixio a Sanremo, per l’ingresso nella ‘Top ten’ della classifica mondiale Atp, per il tennista di Arma di Taggia, Fabio Fognini. Insieme a padre e madre, con il figlioletto Federico, la sorella, la cugina ed alcuni parenti ed amici, si è brindato ad un grande risultato per il tennista ponentino. Unica assente la moglie Flavia Pennetta, per impegni di lavoro.

Serata tranquilla ma con qualche brindisi per festeggiare la ‘prima volta’ di Fabio nell’olimpo del tennis mondiale. Un risultato raggiunto a metà di una stagione che ha visto anche la straordinaria vittoria di Fognini all’Atp 1000 di Montecarlo e che poteva anche essere condito meglio, con un pizzico di fortuna in più, al Roland Garros di Parigi, dove è uscito per mano del tedesco Zverev (poi eliminato da Nole Djokovic).

Ma Fognini potrà ulteriormente migliorarsi nel corso dell’anno, visto che il rendimento finora proposto è decisamente migliore del 2018. Fabio sta proponendo un tennis superiore a quello degli ultimi anni ed una maturità mentale che lo ha aiutato a raggiungere risultati importanti. E ieri, ovviamente, non sono mancati i brindisi benauguranti per l’immediato futuro tennistico.

