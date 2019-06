Calciomercato. Taggia, si comincia a delineare la nuova rosa: La Greca e Rambaldi nel mirino

Aspettando la nomina ufficiale di Simone Siciliano sulla panchina (avverrà il 1° luglio), in casa Taggia si comincia a guardare per la costruzione della nuova rosa in vista del prossimo campionato di Promozione.

I primi obiettivi. Secondo le ultime indiscrezioni sul taccuino del neo tecnico ci sarebbero da tempo di nomi di Michael La Greca e Stefano Rambaldi. Il terzino andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato (Di Fabrizio rientra alla Sanremese), mentre l'attaccante potrebbe essere un'arma in più per il reparto offensivo giallorosso: entrambi nella scorsa stagione con Siciliano alla Sanstevese.

Sogno Stamilla. Il sogno riguarda la figura di Alessio Stamilla Il jolly classe 1983, legato a Siciliano che lo ha voluto a Santo Stefano al Mare, è in stand by in quanto deve ancora decidere definitivamente se continuare con il calcio giocato dopo l'amarezza della retrocessione.

Caccia al centrocampista. In mezzo al campo si cerca un profilo importante da affiancare a Tarantola con la conferma di Gerbasi. I nomi che circolano sono importanti: dal clamoroso ritorno di Andrea Moraglia fino alla grande esperienza di Fabrizio Cadenazzi, entrambi quest'anno all'Ospedaletti.