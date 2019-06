Non vuole perdere tempo il Vado in vista del ritorno in Serie D, tanto da porre l'acceleratore su numerose trattative di mercato

Come raccontato la scorsa settimana sembra ormai tutto pronto per il ritorno in Liguria di Paolo Scannapieco, ma anche per la mediana è circolato un nome particolarmente "pesante": quello di Nicholas Costantini.

Il regista ex Imperia, Sanremese, Ternana e Genoa, tra le altre, sarebbe stato avvistato negli scorsi giorni tra le mura del Chittolina.