Al via la Scuola estiva al Tennis Sanremo di Corso Matuzia: iscrizioni aperte e inizio lunedì 17 Giugno

Ormai la chiusura delle scuole è imminente e le vacanze sono dietro l'angolo. Dopo un anno di impegni scolastici, i più giovani hanno bisogno di riposarsi, divertirsi, fare qualche compito e magari trascorrere un'estate all'insegna dello sport. Avete già pensato a qualche progetto estivo per i vostri figli? Al Tennis Sanremo di Corso Matuzia 28 è già possibile iscriversi alla scuola estiva, un'iniziativa che da diversi anni unisce ragazzi e ragazze fino ai 16 anni nonché naturale prosecuzione della prestigiosa Scuola Addestramento Tennis riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis.

Le iscrizioni rimarranno aperte per tutta la durata dell'estate mentre i corsi proseguiranno fino a venerdì 9 Agosto. Le lezioni saranno tenute dai maestri della Federazione Italiana Tennis nelle figure di Marco Bisato, Marco Bruzzone, Matteo Civarolo, Valentine Confalonieri, Massimo Conti e Orengo Fabio.

Indicativamente il programma sarà il seguente:

Ore 8 ritrovo (fino 8.45)

Ore 9 Risveglio fisico (martedì e giovedì) o Spiaggia fino alle 12 (lunedì, mercoledì e venerdì)

Ore 10.15 Tennis fino alle 12.15 (martedì e giovedì)

Ore 12.30 Pranzo

Ore 13.30 Riposo con giochi liberi fino alle 14.30

Ore 14.30 Compiti fino alle 15.30

Ore 15.30 Calcetto e giochi vari campo coperto di via Barabino

Ore 16.30 Fine attività fino alle 17

Per info e iscrizioni è possibile recarsi in segreteria, in corso Matuzia 28, chiamare lo 0184661776 o il 3499028655 o mandare una mail a info@tennissanremo.it. Per altre informazioni il sito http://www.tennissanremo.it/, la fan page https://www.facebook.com/www.tennissanremo.it/ e il profilo Instagram https://www.instagram.com/tennis.sanremo1897/