Calciomercato Serie D. Sanremese, offerti tre profili importanti per la categoria

Importanti profili della categoria offerti alla Sanremese. E' questo il retroscena di mercato che siamo riusciti a scovare noi di Rivierasport.it

Tris importante. Alla compagine matuziana sono stati proposti, secondo indiscrezioni nelle ultime ore, gli importanti profili dei centrocampisti Manuel Angelilli (Matelica), Alberto Torelli (Giulianova) e Matteo D'Alessandro (tra Vastese e Torre Sassari quest'anno).

Angelilli. Classe 1990 e capitano del Matelica è un profilo molto interessante per la Sanremese del futuro. Esperienza nella categoria quest'anno ha vinto la Coppa Italia di Serie D oltre il successo da due stagioni consecutive nei playoff. Ala destra di grande esperienza.

Torelli. E' stato proposto alla Sanremese anche Alberto Torelli, classe 1995, centrocampista centrale autore di un'ottima stagione al Giulianova. Ex Carpi in Serie B e Fano in Serie C e con i giallorossi abruzzesi ha conquistato una semifinale di Coppa Italia di Serie D realizzando 5 reti.

D'Alessandro. Torna di moda anche il profilo di Matteo D'lessandro, classe 1989, centrocampista centrale di grande esperienza e nella scorsa stagione tra Vastese e Torres Sassari.