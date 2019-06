Calciomercato Serie D. Sanremese, possibile colpo a sopresa in difesa. C'è l'intesa con Alex Gagliardini

Il difensore Alex Gagliardini in azione (foto tratta da Lazio in Gol)

Possibile colpo a sorpresa per la difesa in casa Sanremese. Secondo indiscrezioni sarebbe molto vicino all'accordo con la compagine matuziana un difensore centrale di piede sinistro di categoria.

Stiamo parlando di Alex Gagliardini, classe 1996, in questa stagione in forza al SFF Atletico. Scuola Ternana, in carriera, tra Serie C e Serie D, il difensore ha vestito anche le maglie di Torres Sassari, L'Aquila e Gavorrano.

La Sanremese e Gagliardini sarebbero molto vicini a chiudere l'accordo. Si aspetta anche l'ufficialità dell'altro difensore centrale Manes dal Latina e del centrocampista Fenati (Real Forte Querceta) ormai in dirittura d'arrivo.