Weekend su più fronti per i ragazzi del Rustybike Junior Team Baitieri Costruzioni

Domenica impegnativa per i bikers del Rusty Bike Baitieri Costruzioni. Corrono in val di Casies (BZ) per la coppa Italia l'allievo Matteo Siffredi che, dopo un'ottima prestazione, sale sul secondo gradino del podio, nonostante il giorno prima abbia disputato un buon campionato italiano Xce.



Tra gli esordienti invece partono: Rolando Joann, Gammino Tiziano e Massa Federico. Miglior prestazione per Rolando Joann che si aggiudica un buon 10 posto.

A Novi di Modena Corrono su strada Anselmi Tommaso, Bianchino Wellington, Fordano Alessio e Simone Alassio in un circuito cittadino di circa 50 km. Migliore prestazione per Tommaso Anselmi.



E per finire i giovanissimi corrono a Campochiesa al Meeting regionale mtb. Nella categoria G3 gradino più alto del podio per Ricciardi Elisabetta, 4a posizione per Rainisio Cristian. Nei G4 top ten per Fordano Luca. Nei G5 5a posizione per Rolando Amelie, mentre un ottimo 2° posto per Orengo Edoardo. Resta nella top ten anche Rainisio Samuele G6. "Splendidi ragazzi che si impegnano sempre con passione....".