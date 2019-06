Vela: i risultati della Regata zonale O'Pen Bic del Club Nautico a San Bartolomeo al Mare

Si è appena conclusa la Regata Zonale O'pen Bic - Coaching Regatta organizzata dal Club Nautico San Bartolomeo al Mare.



"Hanno partecipato i giovani atleti dei circoli Club Nautico San Bartolomeo al Mare, Unione Sportiva Quarto e Varazze Club Nautico che si sono sfidati in mare.

Le ottime condizioni di vento e mare nel golfo hanno permesso di disputare 4 prove per entrambe le categorie. Primo classificato nella categoria U13 Pietro Imparato del Club Nautico San Bartolomeo al Mare, seguito da Filippo Beoldo (Unione Sportiva Quarto) e Federico Bastini (Club Nautico San Bartolomeo al Mare).

Per gli under 17 il primo e secondo posto sono stati conquistati da Federico Bergamasco e Michele Conti dell’Unione Sportiva Quarto, mentre il terzo posto è andato a Gabriel Superina del Varazze Club Nautico.

Il circolo ringrazia tutti i partecipanti e lo staff che hanno contribuito al buon esito dell’evento".