Al festival nazionale Beach volley città di Sanremo, confermati personaggi di prestigio

Il 15 - 16 giugno si preannuncia una tappa con i fiocchi visti i nomi confermati ai nastri di partenza per il festival nazionale Beach volley città di Sanremo trofeo olio Amoretti e Garzano, infatti per la tappa dei Bagni Italia - Lido - Morgana - hanno confermato:



1. Simone Parodi nazionale italiana indoor e giocatore di serie A in coppia con

2. Francesco D'Auria ex giocatore di serie A e beacher

3. Aimone Aletti giocatore giocatore di serie A e SUPER LEGA in coppia con

4. Claudio Barlassina beacher e anni fa vice campione italiano under 21

5. Robert Torello beacher vincitore di tappe del circuito italiano assoluto con

6. Alessio Cattaneo giocatore di serie A2 indoor

7. Claudio Avalle vincitore della tappa dello scorso anno, giocatore di serie b indoor

Il torneo organizzato dalla polisportiva grafiche Amedeo avrà inizio sabato mattina ore 830 su campi allestiti tra i bagni Italia - lido - morgana con 32 coppie in tabellone a doppia eliminazione. Supervisore L'ESPERTO ANGELO ESPOSITO DELLA FIPAV GENOVA COADIUVATO DA 6 ARBITRI DEL COMITATO LIGURE.

La tappa del circuito italiano serie b1 è organizzata sotto l'egida della fipav Liguria in collaborazione con comune di SANREMO ASSESSORATO ALLO SPORT E TURISMO REGIONE LIGURIA ASSESSORATO ALLO SPORT - GRAFICHE AMEDEO - OLIO AMORETTI E GAZZANO - TRIDENT - WOLLYEBULLI – OLIFLOR.