Pallacanestro. BKI Imperia Under 18, non basta una grande prova nella finale di Coppa Liguria. Coach Carbonetto: "Soddisfatto dell'impegno messo in campo"

Nonostante un'ottima prova gli Under 18 dell' Imperia Basket non riescono a conquistare la Coppa Liguria di categoria, ottenendo però un pregevole secondo posto. Gli imperiesi cedono al Blu Sea Lavagna , formazione molto fisica e tecnicamente forte in tutti i reparti.

Coach Carbonetto sintetizza la partita: "Siamo partiti forte, mettendo in campo il miglior primo quarto della stagione con un attacco quasi perfetto. Nel secondo quarto c'è stato un fisiologico rientro in gara dei lavagnesi che, da squadra esperta, hanno ridotto il distacco nel punteggio facendoci arrivare all'intervallo con un risicato +3. La partita si è decisa di fatto al rientro dagli spogliatoi. Dopo pochi minuti dal rientro in campo, il Lavagna ci ha prima raggiunti e poi sorpassati, trovandoci un po' stanchi e gravati di falli. Hanno così chiuso la partita partita in pieno controllo di gara.

Sono soddisfatto dei ragazzi e dell'impegno messo in campo e negli allenamenti durante tutta la stagione".