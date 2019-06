Minibasket. Ranabo 1946, grande festa per i baby cestisti con il Trofeo Scoiattoli Cup

Sabato mattina, in un gremito Palazzetto dello Sport di Bordighera, è andato in scena il Trofeo Scoiattoli Cup, un torneo dedicato ai giovanissimi mini cestisti.

La competizione ha visto coinvolti i nati 2010/2011/2012 di casa Ranabo ed alcune società della vicina provincia di Savona, tra le quali la Pallacanestro Vado, Le Torri Ceriale e le Torri Albenga.

Particolarmente apprezzata la presenza di un Team costituito da bimbi della scuola Primaria di via Pasteur, tutti frequentati i corsi scolastici organizzati dalla società bordigotta, che si sono peraltro ottimamente comportati in campo. Ben due ore e mezza di puro divertimento sui due campi allestiti: il campo Baby, spazio per i 3 contro 3 dei più piccoli e il campo più grande si è giocato il 4 contro 4 per chi il prossimo anno si misurerà nelle gare con la formula degli Aquilotti Junior.

"Un grazie alle società che hanno accolto il nostro invito, a tutti gli istruttori, ai genitori e naturalmente ai nostri bimbi" dichiarano dal sodalizio bordigotto.

Al termine della mattinata, la consueta foto di gruppo ed un arrivederci alla prossima stagione sportiva.