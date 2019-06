Calcio a 5 femminile. Imperia, sfiorato il grande sogno: "Il nostro segreto? Questo gruppo unito e nato per caso"

CALCIO A 5 FEMMINILE - FINALE NAZIONALE -

SAN BIAGIO MONZA - IMPERIA 8-4

Non riesce la grande impresa all'Imperia di calcio a 5 femminile, che dopo aver raggiunto la finale nazionale (cosa non da poco e da sottolineare) ma perso il match di andata cede il titolo al San Biagio Monza che vince in casa per 8-4 e viene promossa.

Serie A2 sfiorata. Ma è grande soddisfazione in casa neroazzurra per il raggiungimento della finale nazionale per accedere al campionato di Serie A2. Le ragazze di mister Monteressso, al loro primo anno di vita, hanno ceduto alle avversarie del San Biagio Monza dopo una partita combattuta senza mai dare tregua alla compagine lombarda, che per ben 4 anni consecutivi sognava il salto nella categoria superiore.

"Un plauso alle nostre avversarie". Per due volte in vantaggio le giocatrici dell'Imperia si sono fatte superare solo negli ultimi minuti del secondo tempo, dove la qualità e l'organizzazione di gioco delle avversarie ha avuto la meglio nonostante la tripletta di super Palombini e il gol della Lecce:

"Un plauso alle nostre avversarie che dopo tanti anni sono riuscite a coronare il loro sogno - sottolineano dal sodalizio neroazzurro - ma il più grande plauso lo facciamo a noi stesse che per tutta la stagione abbiamo giocato con il sorriso e con la voglia di divertirci".

Ma qual'è il segreto di questa straordinaria Imperia? "Il nostro segreto? E' stato il gruppo unito e nato quasi per caso. Ora qualche mese di vacanza consapevoli della grande impresa realizzata. Quando la tribuna avversaria ha elogiato le giocate del nostro capitano Palombini per noi è stato un grande onore: una finale nazionale non si gioca tutti i giorni".