Calcio femminile. Inizio importante per l'Italia al Mondiale di Francia. Alessandro Garelli commenta l'esordio delle azzurre: "Una lezione a chi crede che il calcio femminile in Italia sia di basso livello"

L'Italia al Mondiale femminile di Francia scatta con il piede giusto. Il 2-1 rifilato all'Australia nel match d'esordio ha il sapore di favola appena iniziata: per noi di Rivierasport.it commenterà il cammino delle azzurre mister Alessandro Garelli, ex allenatore della Matuziana Sanremo e attualmente senza panchina.

CAMPIONATO MONDIALE FEMMINILE: Alessandro Garelli commenta Italia-Australia 2-1

Alessandro, partiamo dalla bella vittoria dell'Italia contro l'Australia all'esordio: come hai visto le ragazze? "E' stata una vittoria meritata senza ombra di dubbio. Dopo un avvio un po' timido, sicuramente dovuto a emozione e tensione, le nostre ragazze hanno dimostrato grande maturità e compattezza".

Ci analizzi tatticamente questo Italia-Australia 2-1? "Un primo tempo forse di troppa attesa ha permesso alle australiane di spingere e rendersi un paio di volte pericolose, la linea difensiva azzurra molto bassa creava pericoli sulle fasce permettendo traversoni pericolosi per le buone saltatrici avversarie, da sottolineare l’ottima prestazione della Giuliani, portiere Azzurra in grado più volte di scegliere i tempi giusti di uscita.

Secondo tempo diverso, ancora più determinato e finalmente con meno scarichi errati soprattutto in fase di costruzione. Spingendo e pressando sono riuscite a creare molti fastidi alla difesa australiana a tratti imbarazzante. Peccato a mio avviso l’insistenza nel cercare la profondità verticalizzando con troppa fretta, finendo troppe volte in off side, con un po’ di attenzione in più e con una chiave di lettura diversa forse sarebbe stato più semplice arrivare davanti alla porta difesa dalla Williams".

Questa è una buona risposta per il nostro movimento calcistico femminile? "E' una buona lezione, condita con due 'sberle' per chi pensa che il calcio femminile Italiano sia di basso livello".

Il prossimo match dell'Italia sarà per venerdì 14 giugno, quando le azzurre alle ore 18 scenderanno in campo a Reims contro la Giamaica.