Calcio. GS Riva Ligure, grande successo per il torneo giovanile. Gian Paolo Minasso: "Sono soddisfatto, siamo riusciti ad organizzare qualcosa di importante"

Grande successo a Riva Ligure per il Torneo organizzato dal GS Riva Ligure per una competizione che mancava da quattro anni: a trionfare sono stati i giovani lombardi della Pergolettese di Volontieri.

"Realizzato qualcosa di importante". Volto storico del GS Riva Ligure è Gian Paolo Minasso che a Rivierasport.it è soddisfatto della riuscita del torneo tornato dopo quattro anni di assenza: "Dopo quattro anni siamo riusciti anche se in piccolo ed in fretta a riproporre la nostra manifestazione - ha sottolineato l'anima del GS Riva Ligure - sperando di tornare nella nella prossima stagione in grande stile e festeggiare il nostro 35° anno di attività".

Minasso ringrazia chi ha collaborato per la competizione: "Un grazie alla collaborazione del gruppo Over - evidenza Minasso - con cui abbiamo predisposto la struttura ad accogliere le gradite società che ringraziamo per la loro partecipazione. L'immancabile collaborazione delle cuoche che preparano i pasti offrendogli agli ospiti e ai nostri ragazzi. Sono sicuro che col tempo apprezzeranno di più queste esperienze che li confrontano con altre realtà sportive".