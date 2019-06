Calcio. Il nome di Sancinito scalda il mercato: "Pronto per tornare a Ponente"

Biberon e pannolini arriveranno a stretto giro di posta, ma per Davide Sancinito a breve sarà anche tempo di riallacciarsi gli scarpini in vista della preparazione estiva.

Uno dei tempi più interessanti del mercato sarà sicuramente la destinazione dell'ex centrocampista dell'Albissola, per il quale non sono mancati i primi sondaggi anche da fuori regione.

Davide, è stata una stagione particolare per te, dall'Albissola fino ad arrivare al Sestri Levante: "Non si è conclusa al meglio è vero, ma per differenti motivi. Il legame con l'Albissola è e rimarrà sempre forte, ho avuto il piacere di calcare campi importanti, tra cui quello del Pisa, promosso ieri in serie B, all'interno di un ambiente che mi ha voluto bene. Sarei potuto rimanere fino a fine stagione, ma ho preferito trovare una soluzione alternativa viste le problematiche scaturite con l'allenatore. A Sestri Levante, invece, era partito tutto al meglio, poi è arrivato l'infortunio che non mi ha permesso di trovare continuità".

Il telefono deve aver già iniziato a squillare: "C'è stato un contatto con la Massese, che ringrazio per la fiducia. So che vogliono puntare a un campionato di alto profilo, ma ora come ora preferirei una soluzione più vicina".

Le big ponentine possono quindi sperare? "Da parte mia non c'è alcun tipo di preclusione. In provincia di Savona e Imperia ci sono piazze davvero importanti, ma credo sia ancora presto sotto tutti i punti di vista. Siamo ancora a inizio giugno e ci vorrà ancora qualche settimana prima che il mercato entri nel vivo".