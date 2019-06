Calciomercato. Daddi, pazza idea per l'Imperia? Il bomber: "In neroazzurro solo bellissimi ricordi"

E se Pietro Daddi tornasse per la terza volta all'Imperia? Al momento è solo fantacalcio, ma tutto nella vita può accadere.

Cuore neroazzurro. Al momento c'è la situazione societaria da mettere a posto, ma per il bomber la piazza di Imperia resta sempre qualcosa di speciale come confermato a Rivierasport.it: "Al momento non ho parlato ancora con nessuna società. L'Imperia? In neroazzurro ho solo bellissimi ricordi - sottolinea Daddi - e con quella maglia ho vinto il titolo di capocannoniere e sfiorato la Serie D ai playoff".

Per il momento sembra solo fantacalcio, ma un clamoroso ritorno di Daddi a Imperia farebbe entusiasmare la piazza.