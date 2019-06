Calciomercato Serie D. Sanremese, ecco il colpo in difesa. Raggiunto l'accordo con Alex Gagliardini: "Felice e orgoglioso di giocare a Sanremo"

Come anticipato da noi di Rivierasport.it nella serata di ieri (clicca QUI), la Sanremese ha raggiunto un accordo di massima, che sarà ratificato dal 1° luglio 2019, per assicurarsi le prestazioni sportive del difensore centrale Alex Gagliardini per la prossima stagione.

Nato a Civitavecchia il 30 settembre 1996, Gagliardini è cresciuto nel settore giovanile del Novara e, nonostante la giovane età, vanta già grande esperienza in serie C e D. Ha vestito le maglie di Ternana, Torres, L’Aquila e Gavorrano. Nell’ultima stagione, da dicembre, ha militato nell’ASD SFF Atletico. È un centrale sinistro dotato di ottima tecnica individuale e di grande agonismo ed ha preferito la Sanremese ad altre piazze prestigiose sia in serie D che in categoria superiore.

La Sanremese ringrazia l'agente del calciatore, il Dott. Giuseppe Schiraldi, che ha dimostrato amicizia verso la Società agevolando il tesseramento di uno dei profili maggiormente ambiti sul mercato.

Queste le prime dichiarazioni da giocatore biancoazzurro di Alex Gagliardini: “Sono davvero molto felice e soprattutto orgoglioso di giocare a Sanremo, piazza della quale ho sempre sentito parlare un gran bene sia per quanto riguarda il calore dei tifosi che la serietà della Società. Se ho scelto di venire l’ho fatto con grande ambizione e senso di sacrificio e darò tutto me stesso per puntare alla vittoria”.