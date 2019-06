Pallamano. Team Schiavetti Imperia, è gemellaggio con i francesi del Saint Raphael Var Handball

Dopo il gemellaggio con i tedeschi del Friedrichshafen, si allargano le amicizie internazionali per il Team Schiavetti Pallamano Imperia.

Questa volta, ospite dei rossoblù del presidente Giovanni Martini, si è presentata una delegazione francese del Saint Raphael Var Handball, società che milita in serie A francese di Pallamano e quest'anno ha partecipato ai quarti di finale di EHF Cup ( l'europa league del calcio).

Come detto, i transalpini sono arrivati a Imperia con due squadre giovanili U17 con genitori al seguito e durante la giornata di sabato hanno dato vita a degli incontri amichevoli contro una formazione allargata Under 19, Under 17 e Under 15 del San Camillo.

Non si è guardato al risultato, ma si è dato importanza allo scambio di amicizia. Dopo le partite dei ragazzi, per la cronaca vinte una ciascuno, si è disputata una gara tra genitori francesi tutti ex giocatori ed un misto di senior imperiesi con l'aggiunta di ex giocatori, che ha visto vincitori gli italiani per una rete di vantaggio.

Al termine del match, che per fortuna si è concluso senza danni alla salute dei partecipanti vista l'età di alcuni componenti, le due società hanno condiviso il pranzo preparato per l'occasione.

Nel pomeriggio, per sugellare il clima amichevole che ha contraddistinto la giornata,si è deciso di unire i ragazzi per giocare una partita con due squadre miste. A fine giornata le società si sono scambiati dei doni, e in serata si sono ritrovate a mangiare la pizza e giocare a bowling.

Le due società si sono salutate con l'augurio di rivedersi presto e ripetere la splendida esperienza.