Sport acquatici. Grande successo per il Trofeo Nuoto Integrabili (FOTO)

Un bel pomeriggio di sport si è svolto ieri, domenica 9 giugno, presso la piscina comunale F. Cascione di Imperia, in occasione del 5° Trofeo Nuoto IntegrAbili in Vasca Corta, organizzato dalla Polisportiva IntegrAbili in accordo con Fisdir Liguria per la stagione agonistica 2019.

La manifestazione, che ha avuto il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Imperia, dei Comitati Regionali e Provinciali del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico Ligure, ha riscosso molto successo ed ha visto la partecipazione di oltre 20 atleti fra settore promozionale ed agonistico, appartenenti a 4 società liguri.

Buone le prestazioni degli atleti della Polisportiva IntegrAbili seguiti a bordo vasca dai tecnici Marco Barisciani, Rosella Di Vincenzo e Barbara Bonfante. Per molti di loro si è trattato di una prova generale di gara in vista degli impegni agonistici di fine mese per i Campionati Italiani Fisdir che si svolgeranno a Chianciano Terme (SI) dal 27 al 29 giugno.

La Crocera Stadium ssd di Genova si è aggiudicata la coppa per il 1° posto nella classifica di società. Nel corso della manifestazione una batteria di bambini e ragazzi della scuola nuoto degli IntegrAbili ha dato prova delle proprie capacità e della voglia di gareggiare. La competizione si è conclusa con le staffette miste sempre molto entusiasmanti.

E' intervenuta alle premiazioni, in rappresentanza del Comune di Imperia e dell’assessore allo Sport Simone Vassallo, Martina Bencardino, consigliere comunale nonché atleta di spicco della squadra Rari Nantes di Pallanuoto di Imperia.

Medaglie per tutti gli atleti e un sostanzioso pacco gara realizzato grazie ai prodotti offerti da: Fratelli Carli spa, CONAD Superstore di Imperia, Ditta Centro Latte Faraldi e ai gadgets del CONI. A tutti gli atleti è stata anche offerta una t-shirt della Polisportiva IntegrAbili a ricordo dei dieci anni dalla sua fondazione 2009-2019; un traguardo importante che fa riflettere sulle tante attività ed iniziative realizzate, ai sogni ancora nel cassetto e a tante altre avventure sportive.

"Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e lavorato per la buona riuscita di questo evento: i volontari: Davide, Martina, Marzia, Sara P. e Sara T., amici, sostenitori, cronometristi, giudici di gara, il Comitato Locale della Croce Rossa Imperiese per l’assistenza sanitaria. Un particolare ringraziamento alla RARI NANTES di Imperia per l’ospitalità in piscina con la concessione degli spazi d’acqua, e per la collaborazione che ha sempre dimostrato in tante iniziative sportive. Un ulteriore ringraziamento agli sponsor ufficiali che sostengono ogni iniziativa della Polisportiva IntegrAbili: Banca Caraglio, Officina Ortopedica Sanremese.

E' stata una domenica molto emozionante, gli atleti ci hanno letteralmente coinvolto con il loro entusiasmo e la loro determinazione, e abbiamo fatto il tifo per ognuno di loro. Diamo quindi appuntamento al prossimo anno per una nuova pagina di sport".