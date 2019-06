Sanremo Baseball, nel campioanto di Serie C grande vittoria sul campo del Mondovì

Domenica scorsa sul campo comunale di Mondovì, la squadra della Serie C del Sanremo Baseball condotta dal solo Bottero, si è aggiudicata la vittoria del previsto incontro con la locale compagine “JFK”.

L'incontro è terminato al settimo inning con il risultato di 17 a 6 per i matuziani, ma fino al quarto inning si era in perfetta parità sul 2 a 2. Al quinto inning i nostri hanno allungato decisamente realizzando 7 punti e concedendone soltanto due agli avversari: "La partita è stata bella e combattuta e sempre ben focalizzata dai nostri ragazzi, attenti e concentrati" dichiara Bottero.

Al settimo inning Anderson ha realizzato un fuori campo che ha portato a casa tre punti. La squadra continua a mantenere il primo posto in classifica, ancora con la compresenza dei “Brothers”.

Sabato sera alle 20:30 ci sarà il prossimo incontro di campionato con la Cairese.

Non è andata altrettanto bene alla squadra under 15 di Mario Cuneo che, sul terreno di Settimo Torinese, ha incontrato gli ostici avversari di sempre. Il risultato delle due partite è stato di 12 a 3 nella prima e di 10 a 6 nella seconda.

A coach Cuneo sono praticamente mancati i perni della squadra che, privi dell’infortunato Tarassi e di alcune ore di sonno. non hanno realizzato più di tanto. Una nota positiva è stata invece data da Chiara Zulberti (che è partita come ricevitore e ha mantenuto il ruolo per quattro inning) e da Nikolas Serpilli (esordiente sul monte di lancio) che hanno fornito prestazioni inaspettate.

Male anche per gli under 12 di Tarassi che sul diamante di casa hanno ospitato e dovuto soccombere ai pari età di Cairo Montenotte. In vantaggio per 6 a 2 con la sperimentata “batteria” Modena/Tarassi hanno poi ceduto e segnato il passo quando, per normative Federali, hanno dovuto procedere al cambio con Lombardi/Torre prima e Siri/Marini poi.

“Per Siri si è trattato della prima esperienza sul monte; molto belle le valide realizzate da Marini e Lombardi e decisamente positivo l’apporto dell’ultimo arrivato Tobia Pallanca, autore di tre valide” sottolinea il sempre positivo coach Tarassi. Il risultato finale è stato di 10 a 6. Sabato ci sarà il prossimo incontro, sempre con la Cairese, alle ore 11.

Ricordiamo ai lettori che le iscrizioni sono già aperte sin da ora telefonando al numero 3470069583 (la Presidente: Ines Cuzzocrea) oppure al 3381747185 (la Segretaria: Roberta Foglia).