Calcio. Amarcord Sanremese equella sfida con il Prato che è valsa la storica promozione in Serie C1: sono passati 40 anni

In questi giorni in casa Sanremese si festeggia con grande emozione il 40° anniversario della storica promozione della compagine matuziana in Serie C1: era il 9 giugno 1979 e biancoazzurri superarono in 'Comunale' gremito per 3-0 il Prato.

A capo di quella società c'era il Presidentissimo Gianni Borra, petroliere di grande rilevanza nazionale che portò la Sanremese dove le compete. La rosa era di tutto rispetto ed ecco i campioni di allora della splendida cavalcata:

i portieri Lorenzetti e Carraro; i terzini Laura, Olivieri e Adriano, difensore col vizietto del gol e autore di 5 reti quasi tutte di testa; il ruvido ma efficace stopper Cichero; l’elegante libero Gazzano (biancoazzurro dell’anno); capitan De Luca; i centrocampisti Maggioni, Vella, Trevisani e Bertazzon; gli attaccanti Melillo, Scaburri, Tosetti e Rolfo; le seconde linee Chiogna, Cantore e Notaro. Il tecnico di quella straordinaria impresa fu Ezio Caboni.

9 giugno 1979, Sanremese-Prato 3-0. Sono passati 40 anni, eppure sembra ieri. Le nuove generazioni forse hanno solo sentito parlare della “Sanremese del miracolo”, capace di conquistare due promozioni in tre anni, dalla D alla C/1, e di fermarsi nella stagione 79/80 a soli tre punti dalla serie B. Chi ha qualche capello bianco in più invece ricorda ogni attimo di quella partita e di quell’annata esaltante.

Con questo piccolo racconto abbiamo voluto far rivivere quel pomeriggio indimenticabile a chi era presente sulle scalee del Comunale e a chi per motivi anagrafici non c’era sugli spalti, ma porta sempre la Sanremese nel cuore".

Con i tifosi della Sanremese che cantarono per tutta la notte invadendo ogni zona della città: "Nessuno, Nessuno ci toglie la C1!".