Calcio. Dianese&Golfo, si valutano i profili per il dopo Bencardino: Sardo e Carlet intrigano

Erico Sardo, profilo che potrebbe essere in corsa per la panchina della Dianese&Golfo

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità della separazione tra la Dianese&Golfo e mister Alfredo Bencardino.

In casa giallorossoblu ora si guarda a quale profilo potrà sostituire l'esperto tecnico per la prossima stagione in Promozione. Secondo le ultime indiscrezione sarebbero due i nomi seguiti dalla dirigenza. Quello più caldo è rappresentato nel suggestivo ritorno di Enrico Sardo, dopo la sfortunata parentesi al Ceriale. Sardo ha portato in Promozione i giallorossoblu dopo due stagioni esaltanti.

Il nome nuovo è quello di Alan Carlet, già accostato nelle ore scorse alla panchina dell'Imperia. Carlet in questa stagione ha portato l'Ospedaletti in Eccellenza e sarebbe una grande sfida.

Ma al momento in casa Dianese&Golfo le bocche sono cucite.