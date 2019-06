Calcio. Imperia, ore calde per la panchina: spunta a sorpresa anche il profilo di Alan Carlet

Pazza idea delle ultime ore. In casa Imperia, nonostante il mercato in entrata e uscita sia già in fermento (trattative avanzate con Mura, Gagliardi e Sanci) l'attuale proprietà sta guardando a chi affidare la guida tecnica nella prossima stagione.

Suggestione Carlet. Secondo le ultime indiscrezioni, in corsa per la panchina neroazzurra, non ci sarebbero solo Alessandro Lupo (in pole) e Colavito (subito dietro). Il rumors dell'ultima ora mette in corsa anche Alan Carlet, ex Ospedaletti e attualmente allenatore libero.

Carlet ha guidato al trionfo l'Ospedaletti portandolo per la prima volta nella propria storia in Eccellenza. Sarebbe un profilo importante anche se molto complicato. Sull'ex bomber dello Spezia potrebbe esserci anche l'interessamento della Dianese&Golfo che deve sostituire l'uscente Bencardino, nuovo Direttore Tecnico dell'Imperia.