Calcio. L'ASD Virtus Sanremo 2011 comincia a pianificare il futuro: c'è aria di rinnovamento

L'ASD Virtus Sanremo 2011 chiude la sua stagione agonistica in maniera soddisfacente. Nel fine settimana si è disputato il classico torneo 'Bandiere Biancoazzurre', manifestazione dedicata a settore giovanile, Scuola Calcio e Pulcini.

Pianificare il futuro. In casa matuziana si guarda al futuro chiamato per la Prima Squadra ancora Seconda Categoria. In settimana, dopo una stagione giocata a livelli importanti, si decideranno gli allenatori di Prima Squadra e delle giovanili. Il futuro va pianificato e il sodalizio bianocazzurro è in attesa di novità:

"Siamo in attesa di capire dal Comune, avendo già stanziato i soldi e mancando solo l'apertura delle buste e il via ai lavori, l'inizio per il rifacimento del campo Grammatica", dichiarano dal sodalizio.

Quest'anno abbiamo ottenuto con la categoria 2010 allenata da mister Piero Calvini una grande performance culminata con un secondo posto per differenza reti con il Torino, dopo il pareggio per 0-0 e dopo aver battuto Bologna, Genoa, Vallerata, Ospedaletti e San Filippo Neri Albenga: sempre più successi di prestigio.

Nonostante tutto senza aiuti si continua a finalizzare il lavoro prefissato. Con buona pace di chi continua a screditarci - evidenziano in casa Virtus Sanremo - cercando di ingaggiare qualche nostro ragazzo. Ricordiamo a tutti che fino al 30 giugno sono tesserati Virtus Sanremo Calcio 2011".

Capitolo Prima Squadra. In settimana scatteranno anche i vari colloqui con i giocatori che vorranno prendere parte alla prossima stagione con la maglia della Virtus Sanremo, ma non è detto che come allenatore della Prima Squadra continui Massimiliano Moroni che potrebbe anche passare dietro alla scrivania:

"Sto valutando la possibilità di continuare ad allenare la Prima Squadra o decidere di passare al ruolo di DS. In quel caso ci sarà una scelta tecnica che cadrà su un allenatore del nostro settore giovanile - dichiara Moroni - come Andrea Paglieri o Alessandro Nardini Alessandro: ma è tutto da decidere. La rosa? Cominceremo in questi giorni a creare la squadra".