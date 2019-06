Calciomercato. L'estate pazza dei bomber: tutte le prime punte pronte a cambiare aria

Sarà un'estate ricca di colpi di scena per quanto riguarda il calciomercato delle squadre che rappresentano la nostra provincia. Ma sarà soprattutto il mercato dei bomber, quei classici numeri 9 pronti in tanti a cambiare aria: Da Burdisso a Daddi, da Siberie a Labricciosa, da Dominici a Sanci, analizziamo le varie situazioni.

Simone Burdisso. L'attaccante della Dianese&Golfo è senza dubbio il giocatore più ambito dopo la grande scorsa stagione finita in doppia cifra. Secondo rumors sul bomber ci sono Imperia e Ospedaletti e dal savonese farebbero carte false per averlo anche Albenga e Pietra Ligure. Restare a Diano Marina al momento sembra un'idea lontana, anche se la società ci proverà fino all'ultimo. Percentuali: Imperia 40% Ospedaletti 30% Albenga 15% Pietra Ligure 10% Dianese&Golfo 5%

Enrico Dominici. La sorpresa dell'ultima stagione di Promozione è senza dubbio l'ex Imperia e Ventimiglia. Dominici si è riscattato grazie anche a mister Biolzi, ma ora è con la valigia in mano. Su di lui c'è forte il Taggia con un accordo che potrebbe essere chiuso anche a breve. Attenzione all'Ospedaletti e alla Dianese&Golfo che starebbe pensando proprio a Dominici in sostituzione di Burdisso. Percentuali: Taggia 70% Ospedaletti 20% Dianese&Golfo 10%

Pietro Daddi. Il nome più chiacchierato delle ultime ore è sicuramente il suo. Daddi, dopo una stagione non al massimo delle situazioni tra Loanesi e Ventimiglia, potrebbe clamorosamente ripartire da Imperia. Ma sono tante le piazza che lo intrigano e che lo possono ingaggiare, soprattutto nel savonese. Percentuali: Imperia 50% Altre squadre 50%

Gabriele Sanci. Il gemello del gol di Daddi sarebbe molto vicino al ritorno all'Imperia. Svincolato e da un anno senza calcio l'attaccante ha voglia di rimettersi in gioco. Ci potrebbe provare anche la Dianese&Golfo, ma il ritorno in neroazzurro lo attrae non poco. Percentuali: Imperia 90% Dianese&Golfo 10%

Rocky Siberie. Uno dei giocatori più ambiti della zona è senza dubbio l'esperto Siberie. L'attaccante, quest'anno in forza all'Atletico Argentina, con molta probabilità dirà addio ai rossoneri per cercare un'altra avventura. In pole sembrerebbe il Camporosso (piazza gradita al giocatore), ma attenzione alle sorprese come Carlin's Boys o Don Bosco Valle Intemelia. Percentuali: Camporosso 50% Carlin's Boys 30% Don Bosco Valle Intemelia 15% Atletico Argentina 5%

Fabio Labricciosa. Un altro bomber con la valigia pronta (ma per soli pochi km) è Labricciosa. L'ex Taggia e in forza quest'anno al Riva Ligure, dopo la parentesi Atletico Argentina, è sempre più in orbita di un ritorno alla Sanstevese. La compagine di mister Sassu (che lo vuole come il pane) deve stare attenta alle avance (non ufficiali) della Carlin's Boys. E poi c'è sempre la voglia di restare al Riva Ligure e confermarsi. Percentuali: Sanstevese 60% Riva Ligure 30% Carlin's Boys 10%

Alessio Salzone. Passando al savonese attenzione alla posizione dell'enfant prodige Salzone. L'attaccante del Finale potrebbe tornare nella nostra provincia e su dilui, secondo rumors, ci sarebbe forte l'Ospedaletti con Caverzan che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri. Il Ventimiglia potrebbe riprenderlo, una soluzione al quanto stimolante per il classe 1999. Ma c'è anche la voglia di rimettersi in gioco in giallorosso con Buttu. Percentuali: Finale 50% Ospedaletti 40% Ventimiglia 10%