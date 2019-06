Calciomercato Serie D. Sanremese, altri due colpi per la mediana: raggiunto l'accordo con Andrea Demontis e Giovanni Fenati

Altri due colpi di mercato in entrata in casa Sanremese. Raggiunto l'accordo di massima, che sarà ratificato dal 1° luglio 2019, con i centrocampisti Andrea Demontis e Giovanni Fenati per la prossima stagione.

Andrea Demontis. Nato a Cagliari il 10 gennaio 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in cui ha vestito tutte le maglie, giocando spesso sotto età, ed è stato più volte convocato in Nazionale giovanile. Nel suo curriculum vanta già tre stagioni in Lega Pro con San Marino e Melfi e due in D con il Lanusei, con cui ha collezionato 58 presenze e realizzato ben 12 reti.

Quest’anno è stato uno dei protagonisti assoluti della splendida cavalcata dei sardi che hanno sfiorato la promozione in serie C, sfumata sul filo di lana dopo lo spareggio con l’Avellino a Rieti.

Il Lanusei ha poi vinto i play off, battendo Cassino e Latte Dolce e Demontis ha messo a segno la rete decisiva nel 2-1 contro il Cassino. Piedi buoni e gran botta dalla distanza, Demontis può ricoprire con successo diversi ruoli: nasce come centrocampista centrale puro, cresce come esterno, ma dà il meglio di sé come elemento di raccordo tra il reparto offensivo e la zona nevralgica del campo. Giocatore di altissimo profilo per la categoria, rappresenta un autentico colpo di mercato.

Queste sono le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoazzurro: "Sono davvero entusiasta – spiega Andrea Demontis – di sposare questo progetto importante. So che a Sanremo troverò ad accogliermi dei tifosi importanti e una dirigenza splendida, che vive il calcio da una vita con passione e che sarà importante per la mia crescita e per il proseguo della mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare per regalare a tutti le più grandi soddisfazioni, garantendo il massimo impegno per ripagare la fiducia che i dirigenti hanno posto nei miei confronti".

Giovanni Fenati. Nato a Genova il 16 settembre 1995, invece è il classico centrocampista centrale. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha esordito in C con la maglia della Lucchese e poi ha giocato sempre in D con Padova, Poggibonsi, Savona, Massese e Fabriano.

Nell'ultimo campionato è stato prima a Savona, dove ha collezionato 14 presenze, e poi da dicembre è passato al Real Forte Querceta, con cui è sceso in campo 16 volte e ha realizzato anche un gol.