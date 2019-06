Ciclismo. UC Imperia, ottimo terzo posto al Meeting Regionale MTB. Il Presidente Massimo Lupo: "Grande risultato da un gruppo nato quest'anno"

Ottima infornata di risultati, sebbene influenzati da qualche momento sfortunato per gli atleti della UC Imperia, impegnati domenica 9 giugno nel Meeting Regionale di mountain bike a Campochiesa, vicino ad Albenga, appuntamento che ha incoronato i campioni regionali di specialità.

Quasi 150 gli atleti partecipanti nelle 6 categorie dei Giovanissimi. Il Meeting Regionale ha visto la compagine imperiese piazzarsi al terzo posto in regione nella specialità della mountain bike.

"Un ottimo risultato – ha commentato il presidente Massimo Lupo - il gruppo è nato quest’anno ed ha già dimostrato capacità di crescita e voglia di migliorare. Domenica abbiamo incoronato due campioni regionali di specialità e diversi atleti sono saliti sul podio. I nostri ragazzi stanno crescendo, prendono dimestichezza con la bicicletta ogni settimana che passa e sono certo che, continuando a lavorare in questa direzione, la stagione proseguirà nella maniera migliore".

La stessa soddisfazione si avverte nelle parole del direttore tecnico Giosuè Bonomi: "Nonostante gli episodi sfortunati i ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione. Nessuno si è dato per vinto e, al di là dei piazzamenti e delle vittorie, il gruppo guarda tutto nella medesima direzione".

Le prime soddisfazioni arrivano con Greta Lupo e Ludovica Furlanetto in categoria G1, rispettivamente prima (Campionessa Regionale di specialità) e terza classificata tra le femmine. Una caduta avvenuta alla partenza ha invece compromesso il risultato di Francesco Giordano che comunque si piazza al terzo posto tra i maschietti, seguito in quinta posizione da Daniele Di Nicuolo.

Campione regionale G3 è stato invece laureato Emanuele Giordano, seguito dal compagno Marco Zanchi. Andrea Sepe conclude invece in tredicesima posizione. Nel settore femminile, Liliana Furlanetto taglia il traguardo quarta.

Nulla di fatto in categoria G4 per Edoardo Rubino che ha condotto per buona parte la gara guidando il gruppo ma, a causa di una caduta, è riuscito a tagliare il traguardo solo in ottava posizione. Alle sue spalle Tommaso Sepe (9°) e Luca Zanchi (17°)

Buona gara nei G5 per Pietro Lupo, quarto classificato a un soffio dal podio.

Una nuova caduta coinvolge tra i G6 per Alessandro Micolucci, che stava battagliando per la seconda posizione: lo sfortunato incidente lo porta a salire comunque sul terzo gradino del podio. Sesto un grintosissimo Matteo Belgrano, mentre Santiago Moretto chiude in 15° posizione.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 16 giugno a Pontedecimo (Genova) per il Meeting Regionale su Strada. Una gara molto importante per i gialloblu imperiesi in quanto al momento risultano primi in classifica nella regione Liguria.