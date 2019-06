Calcio. Imperia, non solo Bencardino. Pronto il ritorno di Francesco Bregolin

Rivoluzione in casa Imperia. Dopo il ritorno di Alfredo Bencardino che ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico buttandosi sul mercato in entrata e in uscita, la novità in casa neroazzurra potrebbe essere un'altra.

Secondo le ultime indiscrezioni è pronto a rientrare alla base Francesco Bregolin, figura di prestigio che nella scorsa è stato il Team Manager della compagine neroazzurra. I contatti fra le parti ci sarebbero già stati con Bregolin che avrebbe dato la sua disponibilità

Capitolo allenatore. Bencardino è a caccia del nuovo allenatore. Salvo clamorosi colpi di scena sarà Alessandro Lupo a guidare la compagine dell'Imperia nella prossima stagione proprio come annunciato nella nostra intervista dal neo Direttore Tecnico. Ma attenzione ai colpi di scena: Bocchi nelle ultime ore sarebbe in leggera risalita, mentre Carlet è più defilato.

Sogno Gagliardi. Sul parco giocatori in entrata Bencardino è pronto a fare un super lavoro per regalare al nuovo allenatore una rosa competitiva per salire in Serie D, grazie anche all'entrata in società di Minasso. E' praticamente fatta con il difensore Mura (Rivarolese), mentre per la mediana si cerca di arrivare al sogno Gagliardi (Sanremese) assist vincente per arrivare a Lupo. Per l'attacco sarà Burdisso (Dianese&Golfo) uno dei possibili volti nuovi così come l'assalto a Romei (Rivaroelse).

In uscita certa la partenza di Costantini (verso Vado) e probabile anche quella di Marco Di Lauro che ha mercato in Serie D: sta nascendo una super Imperia.