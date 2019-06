Calciomercato. Asta in vista per Enrico Dominici: Imperia, Ospedaletti e Ventimiglia sfidano il Taggia

Una vera e propria asta per il ritrovato Enrico Dominici. Nonostante il continuo pressing del Taggia (al momento in pole) per la punta del Ceriale, l'accordo tra le parti non è stato raggiunto e sul giocatore sono ripiombati tre club.

Dall'Eccellenza sono Imperia (che ha nell'ottica anche Burdisso ma Dominici potrebbe essere la priorità per l'attacco) e Ospedaletti (già da tempo sul calciatore ma più indietro rispetto alle contendenti), mentre dalla Promozione è il Ventimiglia (che studia il ritorno da romanzo) a provare il colpo in attacco.

Dominici è una delle miglior punte in circolazione e per lui è pronta una vera e propria asta affascinante.

TUTTI VOGLIONO DOMINICI: LE PERCENTUALI

Taggia 35%

Imperia 30%

Ventimiglia 25%

Ospedaletti 10%