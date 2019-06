Calciomercato. Lorenzo Franzone aspetta l'Atletico Argentina: "Nessun contatto con altre società. Maiano? Allenatore con cui mi sono trovato benissimo"

Trai i bomber svincolati uno di quelli che avrà un mercato importante, dopo la positiva stagione con la maglia dell'Atletico Argentina in Seconda Categoria, è Lorenzo Franzone ma al momento l'attaccante non ha ricevuto nessuna proposta:

"Ad oggi sono un giocatore svincolato - dichiara il bomber - e al momento non ho ricevuto proposte nè sentito nessuna società. Non nego che mi piacerebbe sentire l'Atletico Argentina per espormi il loro progetto, ma vedremo anche in base a chi sarà l'allenatore".

La carta per trattenere in rossonero Franzone può essere l'arrivo in panchina di mister Maiano: "Maiano? Con il mister ho imparato molto e mi sono trovato benissimo, nonostante un minutaggio al di sotto delle aspettative anche per via degli infortuni. Sarei pronto a rimettermi in gioco per dimostrare di poter giocare con lui, se mi riterrà pronto ogni settimana. Di sicuro è uno di quegli allenatori per i quali un giocatore sarebbe pronto a dare tutto perché si è dimostrato sempre leale e disponibile con tutti. Non è un segreto la mia opinione positiva sul suo conto".

Smentito dal giocatore qualsiasi contatto, soprattutto l'accostamento alla Virtus Sanremo: "Non ho sentito nessuno della Virtus Sanremo - evidenza l'attaccante - quindi smentisco un accostamento ai matuziani come con qualunque altra squadra".