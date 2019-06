Calciomercato. Taggia, Luca Botti non sarà più giallorosso nella prossima stagione: "Non giocherò in nessuna squadra, auguro alla società il meglio"

Da un Luca Fiuzzi che resta, a un Luca Botti che esce. Giornata intensa in casa Taggia e dopo la sempre più probabile conferma dell'esperto difensore centrale è certa la'assenza con la maglia giallorossa nella prossima stagione dell'attaccante.

A confermarlo a Rivierasport.it è proprio lo stesso Botti: "Purtroppo il prossimo anno non giocherò in nessuna squadra - conferma al nostro quotidiano online l'attaccante - perché a marzo mi sono rotto il crociato anteriore e mi opererò a fine anno".

Botti ha un pensiero per il Taggia, sua ex società: "Mi dispiace per come è finita la stagione del Taggia, sia per il campionato e per la coppa. Auguro tutto il meglio alla società per il prossimo anno".

A livello personale l'attaccante non vuole correre: "A livello personale, una volta finita il riabilitazione, vedrò se ricominciare a giocare, ma come già successo in tutti questi anni di infortuni".