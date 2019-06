Calciomercato. Tra Camporosso e Farsoni il matrimonio continua: "La mia intenzione è rimanere qua il più possibile e scrivere la storia di questa società"

Un matrimonio felice pronto a prolungarsi. Vogliamo riassumere così il rapporto che legherà anche nella prossima stagione il Camporosso e il portiere Mattia Farsoni anche nella prossima stagione dopo un'annata ad alto livello: l'estremo difensore lo conferma a Rivierasport.it

Mattia, secondo rumors resterai al Camporosso anche nella prossima stagione: ce lo confermi? "Sì le voci sono giuste, ho comunicato al mister e alla società la mia intenzione di rimanere, accolta in maniera positiva. Quando si trova una società del genere è giusto rimanere e non valutare altre offerte".

Ci sveli se hai ricevuto qualche dopo offerta? "Qualcosa si era mosso, ma non era mia intenzione spostarmi. Come ho detto voglio stare a Camporosso e rimanerci il più possibile per scrivere la storia di questa società. Vorrei smettere con questi colori addosso tra qualche anno".

Torniamo alla stagione appena conclusa: sei soddisfatto? "Sono soddisfatto del mio rendimento, quando sono messo nella condizione di poter dimostrare il mio valore al 100% so che sono un portiere di un certo livello, dimostrando anche in campo il mio passato in categorie superiori. Se invece vengo messo in discussione per ogni cosa e vengo messo da parte per la regola degli under, divento un portiere normale con un rendimento scarso. A Camporosso ho avuto solo grande stima e da parte mia questa società merita solo grande rispetto".