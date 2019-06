Calciomercato. Ventimiglia, idea D'Ercole se parte Scognamiglio

In casa Ventimiglia si attende l'annuncio del nuovo allenatore che non sarà Valentino Papa come anticipato nella giornata di ieri da noi di Rivierasport.it. Ma il Direttore Sportivo Nicola Veneziano guarda già a chi può essere utile come giocatore nel prossimo campionato di Promozione.

Porte girevoli. Secondo le ultime indiscrezioni è possibile la partenza dopo molte stagioni in granata del portiere titolare Claudio Scognamiglio, destinato all'Ospedaletti per volere di Caverzan. Il DS si starebbe guardando intorno e dopo un lieve sondaggio con Matteo Frenna (Ospedaletti), l'idea che sta prendendo corpo nelle ultime ore è quella di Federico D'Ercole.

D'Ercole in questa stagione ha vestito la maglia della Sanstevese ed è uno dei portieri più affidabili della categoria.