Ciclismo. Niccolò Bonifazio convocato in nazionale per i Giochi Europei di Minsk

Niccolò Bonifazio in nazionale. Il portacolori del team Direct Energie farà parte della spedizione azzurra per i Giochi Europei di Minsk in programma, per quanto riguarda il ciclismo su strada maschile, domenica 23 giugno.

Ieri la diramazione delle convocazioni ufficiali del commissario tecnico Davide Cassani, con Bonifazio correranno in terra bielorussa: Davide Ballerini, Dario Cataldo, Mattia Cattaneo e Marco Canola.

Grande soddisfazione per il velocista di Diano Marina che avrà l'occasione di confermare quanto di buono fatto vedere finora in stagione in una prova in linea di circa 180 km senza troppe insidie altimetriche.