Don Bosco Vallecrosia Intemelia: i 2008 chiudono la stagione partecipando al ‘Mundialito’ del Torino

I 2008 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc, hanno partecipato il 9 giugno al Mundialito Torino Fc, riservato alla categoria 2008.

Al torneo hanno preso parte 24 formazioni Academy nazionali e internazionali per un totale di 5mila presenze. Due squadre biancorosse hanno così concluso la stagione calcistica partecipando ad un grande evento sportivo andato in scena allo stadio Filadelfia del grande Torino.

"La società ha voluto concludere la stagione organizzando questa uscita sulla base dell'aggregazione: società, atleti, tecnici e famiglie hanno condiviso insieme sport e tempo libero in allegria - dichiara Francesco Lapa, il direttore tecnico del Don Bosco Vallecrosia Intemelia - In un bel clima abbiamo condiviso serenamente due giorni. E' stata un'esperienza indimenticabile per tutti noi, iniziata con la sfilata di domenica mattina al Mundialito Torino Fc riservato alla categoria 2008, al quale hanno preso parte due nostre squadre".

"E' andato in scena nella splendida cornice del mitico stadio Filadelfia del grande e leggendario Torino - fa sapere Lapa - Abbiamo dato la possibilità ai nostri ragazzi di vivere un'esperienza che porteranno per sempre nei loro cuori: giocare in uno dei templi del calcio italiano dove si respira ancora aria di storia del calcio nazionale. E' fantastico per ognuno dei ragazzi innamorati di questo sport portare a casa una simile esperienza: il ricordo di gesta importanti in luoghi storici. Sono molto felice per loro, ho visto nei loro occhi e nel loro atteggiamento trepidazione, emozione e piacere, sensazioni che soddisfano loro ma anche noi che ci dedichiamo con passione e amore allo sviluppo delle loro capacità e alla loro crescita attraverso la pratica dello sport".

"Approfitto per ringraziare le famiglie sempre presenti, coinvolte nelle iniziative proposte e sensibili ai problemi del gruppo, i tecnici Marco Anzalone, Emiliano Scandi, Adriano Raffa, assente per l'occasione, e Mimmo Cammareri. Gli allenatori non sono solo tecnici ma anche educatori, in possesso di grandi qualità tecniche e gestionali: uomini da 10 e lode. Ringrazio i ragazzi che hanno tenuto un comportamento esemplare fuori e dentro al campo, segno di un'educazione straordinaria, senza dimenticare la loro valenza tecnica ripetutamente evidenziata da tutti nel corso di questa meravigliosa stagione sportiva. Infine ci tengo a ringraziare Teodoro Coppola per le opportunità che ci sono state concesse all'interno dell'Academy Torino Fc come società a loro affiliata. Parallelamente un grazie va esteso alla nostra società che con enormi sacrifici consente l'affiliazione con un partner importante, quale il Torino, di cui tutti beneficiamo attraverso progetti, manifestazioni, eventi e formazione. Grazie a tutti coloro che si adoperano e lavorano per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia con amore, competenza e serietà" conclude Lapa.