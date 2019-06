Canottaggio: magic moment per la sanstevese Alice Ramella che vince il titolo italiano junior a Varese (Foto)

Continua il momento d’oro per Alice Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare, che dopo l’argento conquistato ai Campionati Europei di Essen, si è confermata come migliore singolista italiana ai campionati junior, che si sono svolti domenica scorsa a Varese.

Nella finale ha regolato con sicurezza tutte le sue rivali, tra cui alcune compagne di equipaggio nella splendida avventura continentale; dopo essersi portata in testa già dopo 500 metri, non ha ceduto agli attacchi portati dalle altre contendenti, chiudendo con oltre due secondi di vantaggio sulla seconda. Ora per Alice si aprono le porte per il raduno della nazionale junior di luglio, durante il quale verranno stabiliti gli equipaggi che parteciperanno ai mondiali di Tokyo.

Nella stessa rassegna nazionale, da registrare anche il quinto posto di Federico Garibaldi nel singolo senior assoluto. Questi successi arrivano proprio nel bel mezzo di un intenso periodo di gare per il sodalizio sanstevese, che ha già fatto registrare risultati di grande valore. Infatti nelle scorse settimane si sono svolte due regate regionali a Genova Prà. Nella prima si sono distinti anche i giovanissimi, a partire da Arianna Ramella, sorella di Alice, seconda nel singolo allievi B2, Isabella Roà e Laura Franceschini seconde anche loro nel doppio Allievi C, Francesco Russo terzo nel singolo Allievi C, Manuel Garibaldi e Gianpaolo Marvaldi argento nel doppio cadetti, Matteo Pansieri e Pietro Campeggio, rispettivamente secondo e terzo nel singolo cadetti. Anche nelle categorie agonistiche, ricordiamo l’oro per Federico Garibaldi nel singolo senior, le due vittorie di Alice Ramella nel singolo senior e junior, il seconod posto per Marta Ardissone e Serena Benza nel doppio senior ed il bronzo per Andrea Vincenzi e Michele Cicconetti: in pratica tutti i ragazzi sono saliti sul podio, per un totale di 11 medaglie.

Nella seconda regata, che sostituiva il tradizionale appuntamento di fine maggio con il Trofeo Città di Savona, dedicato solo ai più giovani e quest’anno spostato a Genova per motivi organizzativi, ancora un pieno di medaglie, con l’en plein firmato da Isabella Roà, Laura Franceschini e Viola Donzella nel singolo Allievi C, in cui hanno monopolizzato il podio, piazzandosi rispettivamente ai primi tre posti della gara. Continuando con le medaglie, bronzo per Francesco Russo nel singolo Allievi C, argento per Arianna Ramella e Ginevra Roà nel doppio Allievi B singolo Allievi B2, così come per Ludovico Campeggio e Paolo Donzella nel doppio ragazzi; a pochissimo dal podio si sono piazzati invece tra i cadetti Matteo Pansieri nel singolo e Manuel Garibaldi e Gianpaolo Marvaldi nel doppio.

Prossimo appuntamento per la Canottieri Santo Stefano nel weekend a Genova per il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti.