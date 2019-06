Podismo. Grande evento in programma domenica 16 giugno con l'Urban Trail per Dario

Dopo l'ottimo risultato ottenuto l'anno scorso, è in programma domenica 16 giugno, presso il piazzale antistante lo Spazio Autogestito Babilonia, la seconda edizione dell'Urban Trail Per Dario: una corsa non competitiva il cui parte del ricavato verrà devoluto al Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria ASL 1 Imperiese.

La corsa sarà divisa in un'Urban Trail di 8 km, che attraverserà tutte le zone più suggestive di Cervo come ciapà, centro storico e Poggio (percorso cambiato da quello della scorsa edizione) e Family Run di 3 Km, meno impegnativa alla quale potrà partecipare tutta la famiglia, anche i vostri amici a quattro zampe.

"Siamo pronti per una grande manifestazione - ha sottolineato l'organizzatore e Cristian Mallardo - e da segnalare che all'evento ci sarà Pompieropoli per la gioia dei più piccoli".

Le iscrizioni verranno aperte dalle ore 15 di domenica 16 giugno e la partenza è prevista per le ore 17. Per la Urban Trail verranno premiati i primi quattro uomini e le prime quattro donne.

All'arrivo musica e rinfresco per tutti i partecipanti. Il costo dell'iscrizione è di 10 euro (per la famiglia con bimbi al disotto dei 12 anni, 10 euro a famiglia ). Servizio docce a disposizione per tutti i corridori.

Per qualsiasi informazione contattare Christian al 3482103204.