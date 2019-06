Calcio giovanile: i ragazzi del Bordighera Sant'Ampelio (2007 e 2008) si aggiudicano l'Imperia Cup (Foto)

Fine stagione spumeggiante per i ragazzi del Bordighera sant'Ampelio. Non ancora esaurito l'entusiasmo per l'ottimo secondo posto ottenuto Al torneo di Borgio Verezzi domenica 2 giugno (da una squadra mista 2007, 2008 e 2009), che lo scorso weekend arriva un altra grossa soddisfazione per i colori arancio blu.

I ragazzi bordigotti, con una formazione esordienti 2007 e 2008 hanno infatti ottenuto la prima vittoria in un torneo di una certa importanza, da quando lo scorso anno è rinato il settore giovanile. I giovani atleti della squadra della città delle palme hanno infatti ottenuto, sabato scorso, il primo posto nell'Imperia Cup, organizzata dalla società nerazzurra, subendo una sola rete in tutto il torneo.

"Siamo molto contenti dei risultati ottenuti - dichiara il responsabile del settore giovanile Valter Francesconi - e tengo a precisare però che, questi due ottimi risultati non appartengono solo ai ragazzi ed ai mister scelti per rappresentare la società, ma a tutto questo fantastico gruppo di atleti delle annate 2007, 2008 e 2009 composto da 39 ragazzi e 6 mister. È un ottimo premio a coronamento del lavoro di questi 2 anni”.