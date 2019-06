Calcio. Grande inizio per la prima edizione dell'Orange Enjoy Camp (FOTO)

Grande inizio per la prima edizione dell'Orange Enjoy Camp, svoltasi al Comunale 'Ciccio Ozenda', la prima offerta dei campi estivi firmata Ospedaletti Calcio.

Dopo il raduno di ieri, gli otre 50 iscritti al campo estivo orange, trascorreranno nella bellissima città delle rose una settimana all'insegna del divertimento, di giochi e sfide, il tutto coordinato dai preparatissimi istruttori qualificati, pronti a regalare ai giovani atleti un'esperienza assolutamente indimenticabile, dove il lato prettamente sportivo viene affiancato da quello ludico, il tutto in un ambiente sano, lontano dal caos cittadino.



Nella quiete del Ciccio Ozenda, che ospiterà i piccoli orange per tutto giugno, già subito dopo l'accoglienza, i giovani aspiranti calciatori hanno indossato la t-shirt omaggio griffata Ospedaletti Calcio per poi scendere sul rettangolo verde, dove hanno iniziato a svolgere con entusiasmo gli esercizi proposti, ascoltando con grande attenzione i consigli degli istruttori, il tutto condito dagli immancabili sorrisi che solo il gioco più bello del mondo riesce a regalare.

Da segnalare che il team Orange ha voluto pensare alle famiglie anche per il mese di luglio con due settimane di Camp full immersion.

Il Comunale Ozenda sarà completamente ha disposizione dei ragazzi dalle 8.30 del mattino alle 18 del pomeriggio dal lunedì al venerdì , il che conferma come la società Ospedaletti sia sempre molto attenta alla formazione dei ragazzi.

L'Orange Enjoy Camp si svolgerà in due distinte settimane , dal 01 al 05 Luglio e dal 08 al 12 Luglio 2019 con la formula del City Camp con i ragazzi che si presenteranno al centro sportivo muniti solo di scarpette perché al kit da allenamento penserà la società orange, andando incontro alle esigenze economiche delle famiglie non gravandogli ulteriormente sulle spese.

La giornata tipo prevede due allenamenti al giorno con torneo durante la seduta pomeridiana, il pranzo oltre a momenti di svago (mare o piscina), relax (calciobalilla, passeggiata) e la merenda finale, il tutto sotto la supervisione di Allenatori Qualificati.

Gli Orange Enjoy Camp che dalla parola stessa si identificano in puro divertimento sono aperti a ragazzi e ragazze dai 2006 ai 2014 al costo di €.130,00 a ragazzo ed è comprensivo dei pasti,della merenda pomeridiana, ingresso in piscina o mare, animazione , foto ricordo e assicurazione medica. Sono previsti diversi sconti e pacchetti per chi partecipa a 2 turni o con un fratello.

L’organizzazione è in moto da un paio di mesi, e ci si augura che possa raccogliere l’adesione ed il consenso di molte famiglie che con passione seguono le gesta dei lori piccoli.